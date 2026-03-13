Abusi sessuali su una bambina: 80enne condannato

La vittima delle violenze è una sua parente

AGRIGENTO – Un uomo di 80 anni è stato portato in carcere ad Agrigento e dovrà scontare una condanna di 8 anni e 8 mesi per aver abusato sessualmente di una bambina, sua familiare, per circa 7 anni: da quando la vittima aveva 11 anni.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione del tribunale di Brescia, dai poliziotti della Squadra mobile della Questura di Agrigento.

Il pensionato era stato condannato per violenza sessuale aggravata in concorso dal giudice per le udienze preliminari, sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Brescia.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima. La ragazza, diventata maggiorenne, ha raccontato dei ripetuti episodi di violenza subiti durante i periodi di vacanze estive trascorsi, in Sicilia, con la famiglia.

Violenze ripetute anche nei mesi invernali quando capitava che l’uomo – un suo stretto familiare – soggiornasse nel Bresciano, nella sua casa.