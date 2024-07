Catania, controlli su ortofrutta e spremi arance abusivi: sanzioni

Multe per un totale di 29 mila euro

CATANIA – Giro di vite contro le attività abusive di ortofrutta e di spremi arance: la Polizia municipale di Catania, affiancata dai Carabinieri di piazza Dante, ha effettuato dei controlli nei confronti degli abusivi privi di autorizzazioni per la manipolazione degli alimenti. Lo rende noto il Comune di Catania.

Le forze dell’ordine hanno emesso 16 verbali di illecito e contestazione amministrativa anche per assenza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nelle vie principali del centro storico, per un importo totale di 29 mila euro, con in più il sequestro della merce, delle attrezzature e dei supporti di vendita.

Gli abusivi erano posizionati in Via Fragalà, Via Etnea, Piazza Stesicoro, ingresso Villa Bellini e Piazza Mazzini. Sono stati sanzionati anche per il mancato rispetto dei divieti di vendita per i titolari di licenza itinerante nel centro storico e per le distanze imposte dai mercati storici.