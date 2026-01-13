 Abusivi ed emergenza abitativa, vertice in prefettura a Palermo
Per il Comune erano presenti gli assessori Brigida Alaimo e Fabrizio Ferrandelli
PALERMO
di
PALERMO – Nella Prefettura di Palermo una riunione convocata dal Prefetto con al centro il tema dell’abitare, delle occupazioni abusive e delle procedure di controllo, monitoraggio e riacquisizione del patrimonio pubblico. Per il Comune erano presenti gli assessori Brigida Alaimo (Patrimonio) e Fabrizio Ferrandelli (Emergenza abitativa), insieme ai rappresentanti dello IACP di Palermo e dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di individuare tutte le azioni necessarie per eliminare le situazioni di abuso. Grazie ad alcune misure già adottate, il fenomeno è stato fortemente ridotto, ma rimangono da affrontare le situazioni pregresse, a partire dall’emergenza Zen.

“Chi ha vissuto nell’illiceità non può pensare di essere premiato – hanno sottolineato gli assessori Alaimo e Ferrandelli -. Saranno considerate le esigenze dei cittadini in difficoltà e, in alcuni casi, situazioni più trasparenti o prive di requisiti particolari. Tuttavia, in assenza dei requisiti e soprattutto in presenza di illeciti o reati, le istituzioni risponderanno con fermezza, per evitare che queste illegalità perdurino e per tutelare tutti i cittadini che vivono nel rispetto della legge”.

