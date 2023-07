Accoltellato in pieno giorno, è in Rianimazione: aggressore fermato

La vittima è fuggita in mutande in strada, ora è in ospedale a Palermo

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un pregiudicato di Mazara del Vallo (Trapani) si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo dopo essere sfuggito alla morte a seguito di un’aggressione a coltellate. L’episodio si è verificato nella casa dove si trovava agli arresti domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri, coordinati dalla Procura di Marsala.

L’accoltellamento, poi la fuga in strada

È stato già scattato un fermo, il presunto aggressore è un ristoratore di Mazara: è accusato di tentato omicidio. La vittima è riuscita a sottrarsi ai fendenti del suo aggressore, che era armato di un coltello o forse di altro oggetto contundente, scappando via in strada, in mutande e sanguinante. Il fatto è avvenuto ieri, verso mezzogiorno, in una zona popolare di Mazara. Alcuni passanti lo hanno soccorso mentre giungevano i carabinieri e i sanitari del 118. All’origine di tutto una lite degenerata forse per affari relativi al pagamento di una partita di droga. Ancora però i militari dell’Arma non hanno ricostruito movente e fasi dell’aggressione.

Le condizioni cliniche della vittima

L’uomo è ricoverato al Civico di Palermo dopo le prime cure operate dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Mazara, che poi hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per traferire il ferito a Palermo. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.