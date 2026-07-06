 Accoltellato a Milano, l'aggressore è stato in carcere in Inghilterra
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Accoltellato a Milano, l’aggressore è stato in carcere in Inghilterra

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E’ stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto (Treviso), dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona.

Poi ha litigato con il padre che l’avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno.

Accoltellato a Milano

E’ la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidilly, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane fuori da un bar in via Capecelatro a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell’altro ieri.
    Il pm Elio Ramondini, che coordina le indagini delegate all’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, ha attivato i canali investigativi internazionali per avere un quadro preciso sul passato del giovane. Da quanto al momento risulta, in Gran Bretagna è stato in carcere, non si sa ancora per quanto e si sta accertando se per una condanna definitiva e per quale reato.

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