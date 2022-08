Accordo Fi-Lega, La Russa non ci sta: “Nessuna imposizione”

La reazione di Fratelli d'Italia.

1' DI LETTURA

PALERMO- “Accordo Lega-Fi per la candidatura in Sicilia? A mezzo stampa forse, noi non abbiamo fatto alcun accordo e non facciamo intese sulla stampa. Non capiamo ancora l’ostilità nei confronti del presidente uscente Nello Musumeci ma comunque stiamo lavorando per l’unità della coalizione. Sicuramente, Giorgia Meloni non si farà imporre nomi, la scelta va condivisa. Siamo sereni e al lavoro”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, commenta con l’ANSA, l’intesa raggiunta Lega-Fi sulla candidatura a governatore in Sicilia di un esponente del partito di Berlusconi. Fi indica l’ex ministra Stefania Prestigiacomo. (ANSA).