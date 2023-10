Accordo Lega-Mpa, festeggiano autonomisti e leghisti: “Patto sui temi”

Tutti i commenti al tandem appena costituito

CATANIA – Le reazioni non si sono fatte attendere. Dopo l’annuncio dell’accordo, in chiave elezioni europee, tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento per l’Autonomia (Mpa) di Raffaele Lombardo, è un fiorire di commenti. Per primi, naturalmente, arrivano quelli dei diretti interessati: autonomisti della prima e dell’ultima ora e leghisti, in coro, definiscono al minimo “positivo” l’accordo federativo tra i due partiti.

Comincia l’ex segretario leghista. “Sulle necessità della Sicilia la Lega e gli autonomisti sono stati sempre d’accordo è stato naturale ritrovarsi”, dice Nino Minardo. “Salvini e Lombardo – continua Minardo – rilanciano un accordo che ha al centro il Ponte sullo Stretto, la strategia infrastrutturale e dei trasporti in Sicilia e l’autonomia differenziata”.

“Un accordo politico-programmatico – aggiuge Minardo – che sarà la naturale piattaforma per una forte proposta politica attrattiva anche nei confronti dei moderati e dei civici da presentare alle prossime elezioni europee ed anche nelle competizioni elettorali locali”.

“Più forti in Europa”

A stretto giro arriva il commento del vertici regionali del Carroccio. “Accogliamo con entusiasmo la decisione del rilancio del patto federativo con l’Mpa, anche in vista delle prossime elezioni europee e auspichiamo un’azione politica e amministrativa fondata su sinergia e condivisione ad ogni livello istituzionale e territoriale, avente come unico obiettivo la crescita della Sicilia e il benessere dei siciliani”.

Così scrivono in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissaria regionale della Lega Salvini Premier Sicilia, insieme ai colleghi deputati Marianna Caronia, Anastasio Carrà, Vincenzo Figuccia, Salvo Geraci, Nino Germanà, Pippo Laccoto, Nino Minardo, Luca Sammartino, Valeria Sudano, Mimmo Turano e il coordinatore regionale enti locali Matteo Francilia.

I deputati Ars e l’assessore regionale

“Riprende il cammino con il movimento politico nazionale che più di tutti è in sintonia con i temi del Movimento per l’Autonomia”.

Così i deputati regionali dei Popolari e Autonomisti Giuseppe Castiglione, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Carta, insieme all’assessore Roberto Di Mauro, commentano la notizia del rinnovato patto federativo tra Lega e Mpa siglato a Roma da Raffaele Lombardo e Matteo Salvini.

“Il Ponte sullo stretto – proseguono i deputati – e più in generale lo sviluppo infrastrutturale del Sud, sono tra i principali punti programmatici fondanti del Movimento per l’Autonomia, e sono oggi divenuti una priorità del governo nazionale grazie all’assiduo impegno del Ministro Salvini”.

“Non possiamo – concludono i deputati – che esprimere piena soddisfazione per un’intesa che suggella una linea programmatica comune, impegnati in un costante confronto sui grandi temi che riguardano il Sud, primo tra tutti la riforma dell’autonomia differenziata”.

Consiglieri e assessori di Catania

“Accogliamo in modo davvero positivo questo accordo federativo con la Lega perché con la Lega condividiamo i valori e i principi fondanti del nostro movimento”.

Così in una nota congiunta gli assessori Alessandro Porto e Bruno Brucchieri, insieme al presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, al capogruppo Orazio Grasso e ai consiglieri comunali Serena Spoto, Angelo Scuderi e Maria Grazia Rotella commentano l’accordo federativo siglato oggi a Roma da Raffaele Lombardo e Matteo Salvini.

“Temi come il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture, l’autonomia e il rilancio del territorio, l’energia – proseguono assessori e consiglieri – rappresentano i capisaldi del Mpa fin dalla sua nascita e sono sanciti come punti fondamentali nell’accordo con la Lega”.

“Noi – concludono i rappresentanti del Mpa a Catania – proseguiremo il nostro lavoro per il Comune di Catania certi che questo accordo porterà un beneficio per l’intera comunità catanese”.

La coordinatrice e il segretario Mpa

“Un connubio importante che permetterà di raggiungere obiettivi fondamentali per lo sviluppo infrastrutturale della città di Catania che vuole uscire dal difficile momento di dissesto”. Così Pina Alberghina, coordinatrice Mpa a Catania, e Salvo Di Salvo, segretario organizzativo, esprimono la soddisfazione per l’accordo federativo con la Lega a nome di tutto il coordinamento catanese del Mpa.

Le parole di Fabio Mancuso

“Il patto federativo stipulato tra Lega e Mpa rappresenta la proiezione, su scala nazionale, dei valori e punti programmatici della compagine autonomistica guidata dal fondatore Raffaele Lombardo“, dichiara Fabio Mancuso, autonomista e sindaco di Adrano.

“Proprio per realizzare e concretizzare i tanti progetti da attuare per lo sviluppo ed il rilancio socio-economico della Sicilia era necessario conservare la propria identità, continuare a credere nei propri valori popolari e solidali in un’alleanza con un partito federalista come quello della Lega di Matteo Salvini”, afferma Mancuso.

“In questa nuova prospettiva politica che ci impone impegni a vasto raggio e su lunghe prospettive – conclude il primo cittadino adranita – i sostenitori e simpatizzanti del MPA sono pronti a raccogliere le nuove sfide che il patto federativo richiede. Le nostre municipalità avranno responsabilmente un ruolo centrale nel quadro programmatico del patto Lega-Mpa e sapranno svolgere anche il ruolo di catalizzatore, a livello amministrativo, di tutta la compagine di centrodestra”.