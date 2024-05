Aci Castello, Forza Italia sosterrà il sindaco Carmelo Scandurra

Siglato il patto politico nel Comune al voto

ACI CASTELLO (CATANIA) – Siglato il patto politico fra Forza Italia e la coalizione dell’uscente sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra, in vista delle Amministrative dell’8/9 giugno nel Comune catanese. Oggi l’ufficializzazione, nel corso di una conferenza stampa nella sede della segreteria provinciale FI di via Asiago a Catania, alla presenza del segretario provinciale FI Marco Falcone, del deputato FI Ars Nicola D’Agostino, di Antonio Villardita vicesegretario provinciale FI e dello stesso primo cittadino castellese.

“La collaborazione istituzionale di questi anni nell’interesse della città di Aci Castello – ha affermato Marco Falcone, segretario provinciale FI e assessore regionale – sfocia oggi in un’intesa programmatica che farà di Forza Italia il motore dei prossimi cinque anni di buongoverno con il sindaco Scandurra. Agli elettori presenteremo una lista competitiva che coniuga esperienza, volti giovani e soprattutto attaccamento e voglia di fare per Aci Castello”.

Soddisfazione anche dal deputato FI Ars Nicola D’Agostino: “Il sindaco Scandurra ha dato prova di capacità amministrativa in questo suo primo mandato, sapendo accogliere anche gli stimoli di chi non era con lui. Oggi siamo felici di aderire a un progetto che darà continuità a ciò che di buono è stato fatto in questi anni per Aci Castello”.

“Forza Italia – ha commentato con entusiasmo il sindaco Carmelo Scandurra – è per noi uno straordinario valore aggiunto. Accogliamo nella nostra squadra il partito dei moderati, della serietà, un partito che sta dando prova di grande capacità di attrazione. Faremo bene assieme”.