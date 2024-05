Oroscopo del giorno: mercoledì 22 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 22 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 22 maggio 2024

♈ Ariete

La voglia di mettersi in gioco è grande, sfruttate questo periodo per dichiarare i vostri sentimenti. Sul lavoro, puntate tutto sul vostro essere diplomatici e mediatori. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Vossa da fimmina voli e diri. Vai avanti e fatti valiri!” In generale, siete pronti a sfidare le vostre insicurezze. Forza e coraggio!

♉ Toro

Questo è il periodo giusto per amare e lasciarvi amare. Sul lavoro, se c’è stata una crisi, superatela con impegno e determinazione. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli pisci fangu musta vasari.” È il momento di affrontare tutto con tenacia e passione.

♊ Gemelli

Purtroppo siete lontani dal partner e questo influisce negativamente sulla vostra relazione. Sul lavoro è un momento di serenità e forza. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu si luntanu lu cori nun è cuntentu.” La distanza fa male, ma il lavoro vi darà soddisfazioni.

♋ Cancro

Finalmente iniziate a vedere la luce e vivrete grandi emozioni. Sul lavoro, bisogna mettere dei paletti e farsi valere di più. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti valiri, chiù ‘nsegna chi sapi diri.” Emozioni in crescita, ma serve più determinazione nel lavoro.

♌ Leone

L’amore procede bene e i single potranno incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro, bisogna chinare la testa e andare avanti nonostante tutto. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Teni la testa alta, ma cammina pianu.” Novità in arrivo, l’importante è mantenere la calma.

♍ Vergine

Con la luna opposta, attenzione ai rapporti con gli altri. Sul lavoro, potrebbe esserci un bel cambiamento, fatevi trovare pronti. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Cangiari è beddu, ma un pocu di caura.” Siate pronti ai cambiamenti, ma con prudenza.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 22 maggio 2024

♎ Bilancia

Maggio porterà amore e passione, sia per i single che per le coppie. Sul lavoro, tutto andrà bene, ma ci saranno ripensamenti e cambiamenti. Voto: 9/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti travagghiari l’amuri comu lu pani.” Amore e lavoro si bilanceranno bene questo mese.

♏ Scorpione

Maggio inizia in salita, con difficoltà nei rapporti più stretti. Sul lavoro, serve riflessione e strategia. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Testa frisca e cori forti.” Le difficoltà si superano con calma e decisione.

♐ Sagittario

Maggio porta nuove opportunità in amore, ma anche confusione. Sul lavoro, tutto procede senza intoppi. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti s’arricampa senza spirienza.” Opportunità e sfide si mescolano, mantenete l’equilibrio.

♑ Capricorno

Periodo tranquillo, con poche novità. Sul lavoro, tutto procede bene ma serve maggiore iniziativa. Voto: 7/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Chi sta fermu nun avanzia.” Serve più iniziativa per avanzare sia in amore che nel lavoro.

♒ Acquario

Relazioni complicate e tensioni in vista. Sul lavoro, molte opportunità ma anche stress. Voto: 6/10 Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli cogghiri musta sudari.” Tensioni e stress, ma anche tante opportunità.

♓ Pesci

Grande tenerezza e affetto, è il momento ideale per incontrare nuove persone. Sul lavoro, state rifondando le basi di alcuni aspetti. Voto: 8/10 Consiglio delle stelle siciliane: “L’amuri è comu l’acqua, sempri scorri.” Nuove conoscenze e rinnovamenti vi attendono.

Classifica di mercoledì 22 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Bilancia

2 – Toro

3 – Leone

4 – Pesci

5 – Ariete

6 – Cancro

7 – Vergine

8 – Sagittario

9 – Capricorno

10 – Gemelli

11 – Scorpione

12 – Acquario



