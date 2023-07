Aci Sant’Antonio, scappa da cane e cade nel fosso: ferito

Per recuperare l'uomo in sicurezza è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Acireale.

ACI SANT’ANTONIO – È ferito, con un trauma alla colonna vertebrale, e per essere recuperato c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco di Acireale. È più di una brutta avventura quella vissuta questa mattina da un operaio che è caduto in un fosso in via Marchese di Casalotto, nel territorio del Comune di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava fuggendo da un cane che lo inseguiva quando è scivolato nella buca profonda quasi tre metri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che, però, per recuperare l’operaio hanno richiesto l’intervento dei pompieri. L’ambulanza ha trasferito l’uomo all’ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo.