Acireale, Cisl FP Catania: “Tutelare gli agenti della polizia locale”

Il sindacato della funzione pubblica: "Subito un incontro con il sindaco"

CATANIA – La CISL FP Catania denuncia con forza le gravi criticità che stanno vivendo gli agenti del Comando di Polizia Locale di Acireale, chiamati a operare in condizioni di rischio senza gli strumenti e le tutele necessarie. Lo si legge in un comunicato del sindacato della funzione pubblica.

I pattugliamenti nella movida

La questione nasce dall’atto di indirizzo n. 45 del 20 giugno 2025, e dalla susseguente disposizione di servizio del comandante che stabilisce l’estensione dei pattugliamenti serali e notturni in risposta agli episodi di violenza e disordini nel centro storico. Una decisione che ha immediatamente sollevato le preoccupazioni delle RSU e dei lavoratori, raccolte e portate avanti dalla CISL FP.

Sin dal primo momento il sindacato ha sottolineato come, in assenza di formazione specifica e adeguato equipaggiamento, l’impiego della Polizia Locale in contesti di ordine pubblico comporti rischi inaccettabili. Se l’Amministrazione comunale intende perseguire questa strada, deve assumersi la responsabilità di garantire agli operatori la sicurezza e gli strumenti indispensabili per svolgere il servizio.

La prima richiesta di confronto datata 26 giugno 2025 era rimasta inascoltata. Solo a seguito di una seconda nota urgente, inviata il 30 luglio 2025, si è tenuta la Delegazione Trattante lo scorso 5 agosto con la presenza dell’Assessore con delega alla Polizia Locale. Pur registrando alcune aperture su formazione ed equipaggiamento, la CISL FP ha formalmente chiesto, a verbale, la revoca immediata della disposizione di servizio che obbliga gli agenti a operare in condizioni potenzialmente pericolose.

La richiesta di un confronto

“Non possiamo accettare che la sicurezza degli agenti venga messa in secondo piano – dichiara il segretario generale della CISL FP Catania, Danilo Sottile –. I lavoratori vanno messi nelle condizioni di operare in piena sicurezza, con dotazioni adeguate e percorsi formativi specifici. Basta con i servizi improvvisati che espongono a rischi gravissimi chi ogni giorno è in strada per tutelare la collettività. La CISL FP sarà sempre accanto ai lavoratori, con fermezza e con spirito costruttivo. Nessuno sconto se c’è in gioco la loro incolumità.”

Le criticità da affrontare sono numerose e non più rinviabili: dall’aggiornamento del DVR sui rischi specifici all’adeguamento dei mezzi e dei sistemi radio, dalla dotazione di DPI conformi al D.Lgs. 81/2008 al rispetto delle 11 ore di riposo obbligatorio, fino al rafforzamento degli organici, alla formazione e all’aggiornamento dei regolamenti.

Alla luce della gravità della situazione, la CISL FP Catania chiede un incontro urgente con il Sindaco, ribadendo che è tempo di passare dalle parole ai fatti per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose agli agenti della Polizia Locale di Acireale. Dicono Danilo Sottile e Marco Gimmillaro, responsabile CISL FP per il comune di Acireale: “I lavoratori sono sempre pronti a garantire e rispettare i propri doveri ma sono anche determinati a far rispettare i propri diritti. La CISL Funzione Pubblica è pronta a contribuire fattivamente con l’amministrazione comunale per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini”.