Acireale, consegnati i lavori per l’ospedale e la casa di comunità

Tra via Martinez e via Paolo Vasta

CATANIA – Sono stati consegnati questa mattina dall’Asp di Catania i lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità e della casa della Comunità di Acireale.

Gli interventi, finanziati nell’ambito della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è previsto siano ultimati entro dicembre 2025. La casa della comunità sarà realizzata nei locali del distretto Sanitario di Acireale, in via Martinez 19, per un importo complessivo di 1.821.746,08 euro.

L’ospedale di comunità sorgerà invece in via Paolo Vasta 189, con un investimento di 3.188.055,64 euro.