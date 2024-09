Acireale, contrasto a illegalità e violenza: controlli nell’Area Com

Nei scorsi giorni era stata aggredita una coppia da un branco di minori

ACIREALE (CATANIA) – Prevenzione e contrasto ad ogni forma di illegalità e violenza. Gli agenti del Commissariato di Acireale, unitamente a due equipaggi della Polizia Locale, hanno eseguito, negli ultimi giorni, una capillare attività di controllo e di prevenzione nella zona ricadente tra corso Italia e via Felice Paradiso, nota come “Area Com”.

Nei scorsi giorni, nella medesima zona, una giovane coppia è rimasta vittima di una brutale aggressione da parte di una baby gang.

In particolare, il servizio è stato calibrato per prevenire varie forme di condotte illecite, a cominciare dallo spaccio di droga. La squadra investigativa del Commissariato ha effettuato mirati controlli, finalizzati proprio a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre giovani sono stati individuati mentre consumavano marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro e i tre ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Catania per le determinazioni di ordine amministrativo.

Una minorenne è stata trovata in stato di ubriachezza e, per questa ragione, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per trasferirla al Pronto Soccorso per le necessarie cure mediche. La ragazza è stata poi affidata ai genitori che, nel frattempo, sono stati rintracciati dai poliziotti.

Diversi i posti di controllo istituiti nell’area, nel corso dei quali sono state rilevate numerose infrazioni al Codice della Strada con sanzioni di oltre 6200 euro e la decurtazione complessiva di 20 punti dalle patenti.

Complessivamente, sono state identificate 103 persone e controllati 80 veicoli, con la sospensione di due veicoli dalla circolazione per la mancata revisione periodica, il fermo amministrativo per guida senza patente e per il mancato uso del casco. Inoltre, sono state contestate sanzioni per l’utilizzo del cellulare alla guida, per il mancato uso della cintura di sicurezza e per guida senza patente con i conseguenti fermi amministrativi dei veicoli.