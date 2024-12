Acireale E2025, un anno di eventi: arte, cultura e turismo

Presentato il programma

ACIREALE (CATANIA) – Arte, cultura, turismo. Un anno di eventi per rendere Acireale ancora più bella, dinamica e attrattiva. Il programma Acireale E2025 è stato presentato questa mattina alla stampa al Palazzo di Città.

Ogni mese del 2025 sarà dedicato a un tema e la Città di Acireale proporrà un ventaglio di eventi: spettacoli, concerti, festival, occasioni di incontro e approfondimento per tutti.

In conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Roberto Barbagallo, il vescovo della diocesi di Acireale Antonino Raspanti e il presidente del consiglio comunale Michele Greco.

“Chiudiamo il 2024 – dice il sindaco – presentando alla città e ai visitatori il programma delle manifestazioni dell’anno che verrà. Avremo 12 mesi ricchi di eventi e appuntamenti per incrementare il dinamismo e l’attrattiva della nostra città. Ci saranno gli appuntamenti fissi come il Carnevale, la festa di San Sebastiano, la Festa dei Fiori, il Festival dell’Opera dei Pupi e del Cinema, i Colori del Gusto, appuntamenti che si susseguono e che meritano la giusta programmazione”.

“Dopo l’approvazione della finanziaria – continua – abbiamo anche maggiori certezze, ci sono risorse per le nostre manifestazioni e ringraziamo in particolare i deputati D’Agostino, Tomarchio e Daidone, che hanno posto attenzione allo sviluppo della nostra città. Come il 2024, sarà un anno impegnativo e di fermento per Acireale e ringrazio gli assessori, i consiglieri comunali e gli uffici che ci supportano e sopportano. Speriamo di offrire eventi culturali importanti e di rilievo e parallelamente agli eventi continueremo a lavorare alle infrastrutture, alle strade, ai beni architettonici che consentiranno di realizzare la nostra visione di città”.

Si comincia da Gennaio con il mese dell’Arte sacra e Febbraio il mese del carnevale. Marzo sarà il mese della Cultura, Aprile il mese dell’Ambiente e biodiversità, Maggio il mese dei Giovani, Giugno il mese della Musica, Luglio il mese dei Bambini, Agosto sarà dedicato al cartellone AcirelEstate, Settembre sarà il mese dell’Artigianato, Ottobre il mese del Gusto, Novembre il mese dei Corti e si concluderà con il mese dedicato al Natale a Dicembre.

“La parola chiave è partecipazione. Tante associazioni e tanti cittadini hanno voglia di collaborare e di esprimere risorse e capacità che confluiranno in questi grandi contenitori allestiti dal Comune, – ha sottolineato il vescovo Antonino Raspanti-. Noi saremo presenti a partire dal mese di Gennaio, con il mese dell’Arte Sacra, ma ci saremo tutto l’anno con le feste religiose, gli eventi culturali e artistici e con il volontariato dei ragazzi”.

Il programma Acireale E2025 è organizzato dalla Città di Acireale in collaborazione con la Fondazione del Carnevale, la Fondazione Bellini, la Diocesi di Acireale, l’Accademia dei Dafnici e degli Zelanti la Pro Loco Acireale ed è sostenuto dalla Regione Siciliana.

Il presidente del consiglio comunale Michele Greco ha concluso la presentazione con un augurio per la città: “Il 2025 si prospetta ricco di iniziative e di eventi. Tanti enti e realtà sono e saranno coinvolte. Siamo una città viva, capace di essere punto di riferimento per tutto il comprensorio e ci auguriamo che l’anno nuovo porti tanta gente ad Acireale e che la nostra città ritrovi il protagonismo che le è congenito, essendo una realtà importante”.

Erano presenti in conferenza stampa la giunta, rappresentanti del consiglio comunale, delle fondazioni, delle forze dell’ordine oltre alle tante associazioni, alle scuole, agli artisti e ai cittadini che collaboreranno al programma Acireale E2025.

Il programma

GENNAIO

MESE DELL’ARTE SACRA

20 Gennaio – Festa di San Sebastiano

FEBBRAIO

MESE DEL CARNEVALE

15 Febbraio / 4 Marzo – Carnevale di Acireale 2025

MARZO

MESE DELLA CULTURA

APRILE

MESE DELL’AMBIENTE E BIODIVERSITÀ

25-26-27 Aprile – Festa dei Fiori

MAGGIO

MESE DEI GIOVANI

1 Maggio – Il Concertone 1

2-18 Maggio – Scuola e Sport

10-25 Maggio – Festival del Teatro Scolastico

23-24-25 Maggio – La Nivarata

GIUGNO

MESE DELLA MUSICA

13-14-15 Giugno – Pop Up market

21-22 Giugno – La Coriandolata

21 Giugno – Festa della Musica

20 – 29 Giugno – Jaci&Jazz

LUGLIO

MESE DEI BAMBINI

1-6 Luglio – Festival del Cinema

11-12-13 Luglio – Festival dell’Opera dei Pupi

19 Luglio – Premio Aci e Galatea

19 – 20 Luglio – Mezzanotte Bianca dei Bambini

25-26 Luglio – Festa Santa Venera

AGOSTO

ACIREALESTATE

1- 13 Agosto – Villa Pennisi in Musica

2-3-9-10 Agosto – Carnevale Estivo

3-10 Agosto – Etna Afro Festival

25 al 31 Agosto – A Chiazza Fest

SETTEMBRE

MESE DELL’ARTIGIANATO

1-7 Settembre – Teatro Città

5 – 14 Settembre – Fiera dello Jonio

19-20-21 Settembre – Aci Comics

26-27-28 Settembre – Circuito del Ferro

OTTOBRE

MESE DEL GUSTO

4-5-11-12 Ottobre – I colori del Gusto

NOVEMBRE

MESE DEI CORTI

1-2 Novembre – Dolcetto&Scherzetto

3-8 Novembre – Magma / Festival dei Corti

30 Novembre – Festa della Città

DICEMBRE

MESE DEL NATALE

25 Dicembre – Natale ad Acireale