Acireale, nuovo parcheggio a Stazzo: al via la progettazione

ACIREALE (CATANIA) – La Giunta comunale accelera sul fronte della viabilità nelle frazioni marinare. Adesso tocca a Stazzo, dove l’Amministrazione ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Riesi. Un intervento da oltre 730 mila euro pensato per risolvere la storica mancanza di spazi di sosta, che ogni estate crea non pochi disagi a residenti e visitatori.

Il progetto, firmato da Serena Leotta dell’Area Tecnica e Progettazione del Comune, prevede la creazione di un’area di sosta su fondo naturale con impianti di illuminazione, videosorveglianza e smaltimento delle acque piovane. L’area individuata si trova a circa 500 metri dalla piazza principale, centro nevralgico della vita sociale di Stazzo, e poco più distante dal porto peschereccio, che durante la stagione estiva si trasforma in punto di riferimento per diportisti e pescatori.

“L’obiettivo è rendere i nostri borghi marinari più vivibili e funzionali,” spiega il sindaco Roberto Barbagallo. “Come per il centro cittadino – aggiunge – stiamo pianificando parcheggi anche nelle frazioni a mare. Dopo Santa Maria La Scala, ora tocca a Stazzo, dove abbiamo individuato un terreno che sarà espropriato ai privati. Così residenti e turisti potranno godersi il lungomare senza il problema della sosta”.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione del territorio costiero, con particolare attenzione alla mobilità e ai servizi nelle località balneari.

Stazzo, infatti, durante i mesi estivi si riempie di villeggianti, acesi e turisti diretti al litorale. Un flusso che mette a dura prova le attuali aree di parcheggio, spesso insufficienti. Con il nuovo progetto, l’Amministrazione punta a dare una risposta concreta e a migliorare la fruibilità del borgo, tra i più amati del comprensorio acese.