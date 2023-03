Acireale, alle comunali il PD avrà un candidato autonomo

È la decisione presa dall’assemblea aperta del Partito Democratico Acese; il segretario Licciardello dovrà avviare le consultazioni

ACIREALE. Il PD presenterà una candidatura autonoma e identitaria che possa essere chiaramente percepita come alternativa agli schieramenti in campo e all’amministrazione uscente. È ciò che ha deciso l’assemblea aperta del Partito Democratico Acese, che si è svolta ieri. La segreteria, dopo aver relazionato sullo stato dei confronti avuti con vari gruppi politici nel corso dei giorni precedenti, sulla scorta della direzione maggioritaria emersa nel corso delle precedenti riunioni, ha deliberato di non aderire ad alcuna delle attuali proposte politiche già in campo.

Alla fine del dibattito l’assemblea ha dato mandato al segretario di procedere nei prossimi giorni ad uno stretto giro di consultazioni per valutare le disponibilità emerse, trovare una sintesi e poter infine proporre all’assemblea una candidatura a sindaco unitaria e che possa trovare una quanto più larga adesione. L’assemblea è stata aggiornata a mercoledì 15 marzo alle 19, sempre nella sala formazione sita in Corso Italia, 164.