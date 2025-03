Appuntamento alle 18 nella chiesa di San Rocco

CATANIA – Dalle scrivanie importanti della redazione del Corriere della Sera, fucina brillante di storia e di storie, arrivano ad Acireale per il Mese della Cultura due giganti del giornalismo italiano, Paolo Mieli e Paolo Valentino.

Paolo Mieli, editorialista ed ex direttore de ‘Il Corriere della Sera’, ha avuto tale influenza sul giornalismo contemporaneo che l’Enciclopedia Treccani annovera, tra i vari neologismi entrati nell’uso della lingua, anche il termine “mielismo”, il modo di fare e di concepire il giornalismo di un singolare protagonista della società culturale di questi anni, «centauro» equamente diviso tra il giornalismo e la storia.

Paolo Valentino, editorialista e a lungo inviato e corrispondente del Corriere della Sera in Europa, lui che nel 2010 fu ricevuto nello Studio Ovale da Obama, è stato recentemente nel mirino di Mosca, per aver “bacchettato” Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha attaccato il presidente Mattarella. Torna ad Acireale dopo aver presentato a gennaio “Nelle vene di Bruxelles”.

Fiamme dal passato

“Fiamme dal passato. Dalle braci del Novecento alle guerre di oggi” è l’ultimo libro di Paolo Mieli.

Dalle bombe su Kiev e Gaza, passando per la storia del ‘900: Paolo Mieli spiega l’intreccio tra passato e presente. Una fiamma che divampa è un simbolo chiarissimo. Gli incendi che stanno minando la stabilità dell’Occidente sono stati in molti casi innescati da scintille che covano sotto le ceneri del secolo scorso. Paolo Mieli e Paolo Valentino ne discuteranno ad Acireale, nella Chiesa di San Rocco in corso Umberto 82, venerdì 14 marzo, alle ore 18.00.

Abbiamo vissuto per anni in un meraviglio assopimento, finché... “La fiammella si è riaccesa in Ucraina il 24 febbraio 2022. Per poi diventare immediatamente un incendio di proporzioni immani. E costringere ben presto tutti noi a renderci conto che quelle fiamme venivano dal passato. Erano rimaste li, sotto la cenere, per anni, decenni, senza che ce ne accorgessimo. Poi, d’improvviso, la vampata. A quel punto abbiamo scoperto che sarebbe stato difficilissimo spegnere il rogo”, scrive in prefazione Paolo Mieli, che chiude il suo libro con le fiamme di Gaza, innescate il 7 ottobre 2023 dal barbaro attacco di Hamas contro Israele e da cui è partita la reazione dello Stato ebraico.

Due eventi raccapriccianti

Ci vorrà tempo prima di ricostruire la storia dei due eventi raccapriccianti, sconnessi fra di loro solo in apparenza, che ci “obbligano a constatare che non si trattava di conflitti ai margini dell’Europa o del Medio Oriente. Ma della messa in mora dell’intero ordine mondiale”. Un approccio storico “in presa diretta” che ci obbliga a confrontarci con i rischi che corriamo, con le soluzioni che, se individuate, sembrano impercorribili, con speranze di pace frustrate e deluse.

Marzo il Mese della Cultura è un contenitore di eventi organizzato dalla Città di Acireale, in collaborazione con la Diocesi di Acireale, l’Accademia dei Dafnici e degli Zelanti, la Fondazione Bellini, la Pro Loco e tante associazioni culturali e con il sostegno della Regione Siciliana. Il Mese della Cultura fa parte del programma annuale Acireale E2025.

Il programma completo del Mese della Cultura e tutti gli aggiornamenti sono disponibili alla pagina https://www.facebook.com/AcirealeE20/