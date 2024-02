Acli Sicilia, la catanese Agata Aiello riconfermata presidente dell’associazione

Nominati anche i componenti dell'ufficio di presidenza

CALTANISSETTA – Agata Aiello è stata riconfermata alla guida delle Acli Sicilia in qualità di presidente regionale. La catanese è stata eletta all’unanimità durante il Consiglio regionale, tenutosi a Caltanissetta e presieduto dalla consigliera più giovane eletta al Congresso, Valeria Cantarella.

“Ringrazio tutti – afferma la presidente Aiello– per aver riposto in me la fiducia nel continuare a guidare le Acli siciliane. Con grande piacere accetto di continuare questo incarico insieme al nuovo consiglio e insieme alla nuova presidenza. Il congresso è servito a tracciare le linee programmatiche dell’impegno da seguire definendo i macro temi che sono le attuali questioni sociali su cui basare la nostra azione: giovani, lavoro, famiglia, donne”.

L’impegno dell’associazione

Il rinnovato impegno di Acli Sicilia sarà quello di continuare a prestare particolare attenzione alla Comunità e alle innumerevoli difficoltà della società odierna: i nuovi poveri, la disoccupazione che attanaglia le nuove generazioni, le difficoltà delle famiglie e in particolare di tutte quelle donne, lavoratrici e mamme che a causa della mancanza di adatte politiche di welfare non riescono a conciliare il lavoro con la famiglia. Inoltre, oggi più che mai, l’instabilità internazionale, le guerre e i flussi migratori sollecitano le Acli ad essere sempre più sentinelle di pace.

L’ufficio di presidenza

Di seguito le nomine della presidenza: Mariangela D’Agosta, vicepresidente con delega alle politiche familiari; Santo Burgì, responsabile all’amministrazione; Giovanna D’Antoni, delega responsabile sviluppo associativo; Salvatore Notararigo, delega al lavoro; Antonio Bianca, delega all’azione sociale e alla progettazione; Laura Costa, delega alla cultura e agli stili di vita; Gaspare Carbone, delega all’ambiente e alla sostenibilità; Loredana Maccora, delega alla legalità; di diritto in presidenza Stefano Urso, presidente Us Acli Sicilia, delega all’immigrazione.

Contestualmente si è riunita la prima riunione del Coordinamento Donne Acli Sicilia che ha eletto Antonella Occhipinti come nuova responsabile regionalee il nuovo direttivo regionale.

“Sguardo ai più fragili”

“Saranno anni intensi ed impegnativi – conclude Aiello – durante i quali tesseremo relazioni con le associazioni e con il mondo del sindacato, ed essere pungolo per le istituzioni nell’interesse della comunità. Quello che mi auguro è di lavorare sempre con lo sguardo rivolto alle fasce più deboli, continuando ad essere presidio di solidarietà, senza farci contagiare dall’indifferenza. Le nostre priorità devono essere quelle di difendere e tutelare i lavoratori , e contrastare le disuguaglianze che oggi rappresentano la vera emergenza sociale”.