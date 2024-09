Acqua razionata a Palermo, dall’Amap una mappa interattiva con i giorni

Sul sito della società

PALERMO – Una mappa interattiva per scoprire quando la propria utenza sarà sottoposta al razionamento dell’acqua. Lo strumento è stato messo a punto da Amap, società partecipata del Comune di Palermo che si occupa del servizio idrico.

La mappa dell’Amap

Amap ha reso disponibile la mappa sul proprio sito web, a partire da oggi, 27 settembre. Il razionamento partirà dal 7 ottobre e prevede l’interruzione della fornitura in alcuni distretti della rete idrica di Palermo per un giorno a settimana.

“Piano di razionamento sperimentale”

“Amap ringrazia la comunità di opendatasicilia per il supporto fornito nella realizzazione” della mappa interattiva sull’interruzione idrica, come spiega una nota. Nella nota si ribadisce inoltre che il piano che sarà attuato “è da intendersi sperimentale e che pertanto potrà subire variazioni al fine di minimizzare i disagi per gli utenti”.

“Non sprecate l’acqua”

Amap, infine, invita tutti gli utenti ad un utilizzo consapevole dell’acqua, ad evitare gli sprechi e a “limitare fortemente gli utilizzi non riconducibili a necessità idropotabili”.