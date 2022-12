Vivi un’esperienza unica “all inclusive” al Piccolo Casale, una esclusiva dimora cinquecentesca

2' DI LETTURA

Il piccolo Casale è il tipico Baglio Siciliano costruito interamente in pietra e con la pavimentazione del cortile interamente lastricata dai “balatuni”. Il baglio è stato restaurato a partire dal 1990 dai proprietari che lo posseggono dal ‘600. Tutto ciò lo rende molto simile nello stile architettonico al più antico Baglio costruito dagli spagnoli in Sicilia, realizzato proprio ad Acquedolci intorno al 1400/1500 conosciuto come il Baglio (o castello) di Larcan-Gravina, il quale si trova a poche centinaia di metri dal Piccolo Casale. Purtroppo, ad oggi del Baglio di Larcan si possono ammirare solamente le antiche mura e qualche altro ambiente restaurato.

Trascorrere un week end al “Piccolo Casale” con la famiglia, amici o colleghi di lavoro è un’esperienza di bellezza, calore e gusto. Superando l’antico portone e dopo aver attraversato il cortile lastricato in pietra, si entra in un’antica dimora cinquecentesca. Un ampio salone con camino, ricavato dall’antico trappeto adibito alla produzione dell’olio, avvolge gli ospiti in quell’atmosfera magica che solo le antiche dimore di campagna possono offrire. All’interno è presente anche una zona soggiorno, anch’essa con camino dall’atmosfera più raccolta per trascorrere insieme momenti di relax. Ogni dettaglio è al suo posto e il profumo degli antichi focolari si fonde con le modernità delle attrezzature e degli arredamenti.

Ci aspetta infine il calore delle quattro camere da letto, due camere matrimoniali di cui una padronale con soppalco e terrazzo e due camere con letti singoli, ognuna con bagno privato, per un totale di 8 posti letto. Le camere sono sapientemente arredate e ricche di personalità, dai colori caldi e curate in ogni dettaglio, perfettamente climatizzate.

La campagna che circonda la dimora cinquecentesca è a disposizione per poter godere dei bei paesaggi e sentieri che circondano il “Piccolo Casale”. È sufficiente uno sguardo veloce intorno alle antiche mura in pietra del casale, per aver conferma delle prime emozioni. Uno splendido giardino si distende dinanzi agli occhi, ben curato, con prato all’inglese e arricchito dalla bellezza di uliveti e agrumeti.

Durante la bella stagione, una piscina è pronta per accogliere chi ha voglia di una bella nuotata o più semplicemente voglia godersi un po’ di relax sdraiato sulle chiaise longue, apprezzando i raggi del sole di Sicilia o magari gustarsi un soft-drink, immersi nell’acqua, ammirando l’incredibile panorama.

Il paesaggio, la natura e tutto intorno a noi ci ricorda che ci troviamo vicino al mare e alle pendici del Parco dei Nebrodi, uno dei luoghi più belli, tutelati e “selvaggi” di Italia, ricco di flora e fauna uniche al mondo, un tempio di biodiversità.

Il giardino del Piccolo Casale è il luogo ideale anche per isolarsi un momento dal resto del gruppo, per fare due passi circondati dalla natura meravigliosa di questi luoghi… insomma per dedicarsi un po’ a sé stessi.

In un luogo così attraente i weekend sono resi esclusivi dalla organizzazione della ospitalità e dal personale del Piccolo Casale che vi accompagnerà per tutto il periodo di permanenza, organizzando per voi i momenti conviviali e di relax.