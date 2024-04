Oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 29 aprile al 5 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024: i segni migliori

1 – Capricorno

Questa è la tua ascesa verso la stabilità emotiva, e se c’è un momento per fare pulizia, è proprio adesso… VAI AL SEGNO

2 – Sagittario

Questa settimana, Venere ti sorride mentre ti destreggi tra relazioni parallele come un acrobata in un circo di emozioni… VAI AL SEGNO

3 – Gemelli

Questa settimana sembra un campo minato in amore. Le crisi latenti potrebbero aver trovato una soluzione, ma non mancano i piccoli scontri nei rapporti di lunga data… VAI AL SEGNO

4 – Leone

Venere ti sorride ancora per poco, così chi sta ballando tra due amori potrebbe finalmente decidere di sedersi con uno solo a maggio… VAI AL SEGNO

5 – Acquario

Forse giurare amore eterno non è una grande idea, soprattutto se la conoscenza è fresca come il mattino… VAI AL SEGNO

6 – Cancro

Settimana intensa per te. L’amore è messo alla prova: se il tuo rapporto è solido, non dovrai preoccuparti di nulla, altrimenti potresti dover navigare attraverso alcuni scogli, soprattutto nel fine settimana… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024: i segni peggiori

7 – Scorpione

Se sei uscito scottato da una relazione, ora è il momento di guardare avanti con ottimismo… VAI AL SEGNO

8 – Toro

Amore complicato questa settimana per te. I nuovi rapporti potrebbero risentire di qualche scossone, magari dovuto più a distrazioni esterne che a veri problemi di cuore… VAI AL SEGNO

9 – Vergine

Aspetta maggio se hai avuto problemi d’amore; sarà il mese delle proposte e delle innovazioni… VAI AL SEGNO

10 – Pesci

Questa settimana, la fiducia in amore è in aumento, non esitare a fare il primo passo se il cuore altrui batte forte per te… VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Questa settimana Venere si trova ancora a flirtare nel tuo segno, dando una spolverata di glitter all’ideale romantico che coltivi da tempo… VAI AL SEGNO

12 – Bilancia

La situazione astrologica ti mette sotto pressione, con la possibilità di arrabbiarti per promesse non mantenute… VAI AL SEGNO