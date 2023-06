ACR Messina, chiusa definitivamente la compravendita con Mannino

Il club peloritano si avvia a preparare la prossima stagione

MESSINA – L’ACR Messina resta in mano a Pietro Sciotto. La società peloitana, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la chiusura definitiva delle interlocuzioni sulla compravendita con il Dott. Mannino. Il club fa sapere anche che da alcuni giorni è stata avviata la programmazione della nuova stagione sportiva che verrà illustrata nei prossimi giorni. Dopo settimane turbolente, in cui era stata messa in discussione anche l’iscrizione al campionato, poi effettivamente presentata, i giallorossi si avviano a preparare la prossima stagione in Serie C.