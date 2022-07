ACR Messina, ecco Versienti. Morelli saluta

Un nuovo movimento in entrata e uno in uscita per il club peloritano in vista del prossimo campionato di Serie C

1' DI LETTURA MESSINA – Un nuovo movimento in entrata e uno in uscita per l’ACR Messina in vista del prossimo campionato di Serie C. La società peloritana, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Leandro Versienti. Nato il 15 agosto 1996 a Campi Salentina, in provincia di Lecce, il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Versienti può giocare come esterno di centrocampo, prevalentemente a destra ma ha anche coperto l’altra fascia. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, arriva da svincolato dopo l’ultima stagione disputata con la maglia del Taranto con cui ha collezionato 22 presenze. Versienti è già a disposizione di Gaetano Auteri nel ritiro di Roma. L’ACR Messina, sempre nella giornata di ieri, ha comunicato anche la risoluzione del contratto del calciatore Gabriele Morelli. “Il terzino destro classe 1996 – si legge nel comunicato – è stato uno dei protagonisti principali della corsa salvezza nel girone di ritorno della scorsa stagione. Per lui 20 presenze tra campionato e Coppa Italia condite da due reti e tre assist. La società ACR Messina ringrazia il calciatore e augura le migliori fortune personali e professionali”.

