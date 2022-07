ACR Messina, preso l’attaccante Alessio Piazza

Il classe 2002 arriva dal Lecce

L’ACR Messina ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Piazza. Nato il 28 gennaio 2002 ad Agrigento, si unirà ai suoi compagni con la formula del prestito annuale dal Lecce. Nonostante la giovane età, Piazza può vantare una prestigiosa trafila nei settori giovanili di Palermo e Parma prima dell’approdo nella piazza salentina. Si fa notare con la maglia rosanero realizzando dieci reti in diciotto presenze nel campionato Under 17. Una stagione che gli vale la chiamata del Parma: in Emilia Romagna fa il suo esordio nel torneo Primavera siglando tre goal in dodici presenze. Nell’ultimo campionato Piazza ha vestito la maglia del Lecce collezionando quattro presenze.