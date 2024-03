Addio a Gabriele Guccione, lo sport piange uno dei suoi uomini più amati

Aveva 87 anni. Era ricoverato da giorni

PALERMO – Si è spento, all’ospedale Civico dove era ricoverato da giorni, all’età di 87 anni Gabriele Guccione, componente dell’Assemblea Speciale del Club Canottieri Roggero di Lauria. Guccione nel 2004, in virtù dei prestigiosi risultati sportivi conseguiti, è stato insignito della più alta onorificenza sportiva del CONI, il “Collare d’Oro”. Un anno dopo, nel 2005, fu insignito della Stella di Bronzo CONI per meriti sportivi.

Negli anni ’50 Guccione si è reso lodevole nello sport della vela nella classe Dinghy, quando conseguì molteplici promettenti risultati agonistici. Nel 1968 è stato componente della squadra nazionale preolimpica della classe FINN in Messico. Tra gli anni ’70 e ’90 è stato skipper in barche d’altura, partecipando a molteplici Campionati Italiani con la 3^ Classe “Sole di iada”, partecipando ad una “Giraglia”, per tre volte alla “Middle Sea Race” e vincendo una Malta/Siracusa.

Fu presidente del Comitato dei Circoli Velici di Palermo, che organizzò nel 1996 la terza edizione del Campionato Italiano Unificato delle Classi Olimpiche (di Vela), svoltosi nel capoluogo siciliano.

Dal 2012 al 2019 è stato Presidente del Panathlon International Club di Palermo. Nel 2019 ha ricevuto il premio Domenico Chiesa Award ed il Premio Fair Play, entrambi del Panathlon International Dirigente Benemerito della Federazione Italiana Canottaggio, è stato Commissario Straordinario del Comitato Regionale Sicilia FIC.