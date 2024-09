Addio a Magnano San Lio: “Faremo tesoro della tua signorilità”

La commemorazione prima del funerale (ph UniCt)

CATANIA – “Oggi per noi è un giorno di estrema tristezza e commozione, una perdita enorme per l’ateneo, per la città e per tutta la comunità scientifica”. Sono le parole di Francesco Priolo, rettore dell’Università degli studi Catania, durante il momento commemorativo organizzato all’interno dell’ex Monastero Benedettino per dire addio a Giangarlo Magnano San Lio, storico della filosofia scomparso venerdì scorso.

“Faremo tesoro della tua eredità, e in particolare della signorilità, della forza e della dignità umana che ci hai mostrato soprattutto negli ultimi mesi della tua vita”, ha detto il rettore prima di riconsegnare la toga alla famiglia.

“Grazie Giancarlo – ha aggiunto Priolo – In te ricorderemo con riconoscenza e affetto l’amico premuroso, attento, saggio, equilibrato, sempre capace di saper ascoltare gli altri”.