Addio ad Aldo Garozzo, fu presidente di Confindustria Siracusa

Fu anche a capo del Porto di Augusta

SIRACUSA – Era originario di Catania, nato per l’esattezza a Misterbianco il 24 settembre del 1943, ma praticamente da sempre ha vissuto nella sua Siracusa. Si è spento, all’età di 80 anni, Aldo Garozzo ex presidente aretuseo di Confindustria.

Ha contribuito in modo indiscusso allo sviluppo della Zona industriale di Siracusa. Oltre a quella di numero uno degli industriali (nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013) tra le sue esperienze più significative c’è quella a capo dell’Autorità Portuale di Augusta.

Il cordoglio del sindaco

Commenta così la scomparsa di Garozzo, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: “Una grande perdita per la nostra città, ci ha lasciati Aldo Garozzo, uomo tenace che con serietà e competenza ha guidato per anni Confindustria a Siracusa.

Esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia e a tutte le persone a lui più care, buon viaggio Aldo”.

Il commiato di Confindustria

Confindustria Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Aldo Garozzo, storico presidente di Confindustria Siracusa. In una nota, il Presidente degli industriali siciliani, Gaetano Vecchio, il Presidente della Piccola Industria Sebastiano Bongiovanni, il presidente dei Giovani Imprenditori Gianluca Costanzo, ricordano con commozione “la figura dell’imprenditore con una visione alta, che ha messo al centro di tutto il suo impegno nel sistema Confindustria l’interesse generale delle imprese e il rafforzamento della sua rappresentanza”.