Addio alla giornalista Debora Borgese

Se ne va una collega sensibile e piena di grinta

CATANIA – Potevi ritrovarti ad affrontare il giorno più buio e fondo. O ritrovarti nella notte scura. Ma se, casualmente o volutamente, arrivavi ad incontrare Debora, a qualche conferenza stampa o in qualche straduzza di Catania, il giorno – qualunque giorno – si accendeva.

Debora Borgese non c’è più. Una giornalista senza fronzoli. Una donna senza mezze misure. Profondamente sensibile: piena di tanta grinta, che ti trasmetteva travolgendoti del tutto.

Ha sempre saputo battersi per le sue idee, per la sua professione. Per “quelle cose che vanno storte e che meritano qualcuno che le faccia proprie e si batta per raddrizzarle”. Ha sempre voluto raccontare i suoi sogni e l’affetto nei confronti della sua famiglia.

Ed ha lottato fino all’ultimo. Ci ha coinvolto con i suoi post, condividendo il suo dolore e la sua forza, ed i suoi whatsApp che arrivano all’improvviso e ad orari improbabili.

È un giorno buio, quello di oggi. Ma da qualche parte sappiamo che Debora lo sta illuminando con la sua luce.