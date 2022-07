Addio caro Luigi, avevi un cuore d’oro

La memoria dell'affetto.

E’ morto il dottore Luigi Genova, medico molto amato. Il ricordo dei suoi colleghi.

MEDICO DAL CUORE D’ORO ANCHE DOPO LA MORTE

Ciao Luigi, hai vissuto cosi intensamente la tua vita, con tanto altruismo da donare anche parti di te stesso agli altri. Oggi alcuni di noi, ti hanno accompagnato nell’ultimo tuo viaggio…sperando in una superbici!!!

Tu eri uno di noi; sei andato via come tanti giovani del SUD a Fiume Veneto dove sino al 22 giugno scorso hai assistito come medico di medicina generale circa 1800 pazienti sempre con grande attenzione, diligenza e disponibilità.

Il 23 giugno, a Palermo per trascorrere qualche giorno di ferie con i tuoi cari ed i tuoi amici, un malessere ti ha stroncato. Noi siamo ancora attoniti, increduli e continuiamo a scambiarci le immagini che ti vedono felice e spensierato.

Ma lasci un grande testamento; una delle più profonde forme di generosità: la donazione dei propri organi. E conoscendoti, noi non avevamo dubbi!!

Un pensiero commosso va a tuo figlio, alla tua compagna, ai tuoi cari che hanno un dolore immenso ma accompagnato dalla consapevolezza che hai restituito speranza di vita e di guarigione ad altre persone.

Grazia ancora Luigi, noi non ti dimenticheremo mai.

I tuoi colleghi di “Laurea ‘89”