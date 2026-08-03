 La carta d'identità cartacea non più valida per l'espatrio
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Addio alla carta d’identità cartacea, da oggi non è più valida per espatrio

Carta di identità prorogata
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Alcuni cittadini rischiano di non poter partire
ITALIA
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ROMA – Da oggi, lunedì 3 agosto, la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, e i cittadini che si recano all’estero per le vacanze estive dovranno essere muniti della carta d’identità elettronica, passaporto, o di un documento provvisorio rilasciato dai Comuni. Quest’ultimo, tuttavia, non sarà accettato da tutti i Paesi esteri. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.

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