Addio a Daniela Lombardo, sorella di Vincenzo: il lutto e il cordoglio 

Colta da un malore mentre nuotava

PALERMO – Daniela Lombardo non c’è più. Ha lasciato tutti nel giorno del suo 52esimo compleanno. L’ultimo alito di respiro lo ha donato al fratello gemello Vincenzo, apprezzato cronista, che l’ha stretta forte tra le sue braccia. Daniela Lombardo è stata colta da un malore mentre nuotava tra le acque del mare di Pollina.

“Daniela era un angelo era la mia metà, la mia gemella, la mia famiglia – scrive il fratello Vincenzo -. Una donna di una intelligenza non comune, di una purezza d’animo come pochi. Mi ha protetto da piccolo: era lei la più forte. L’ammiravo per la tenacia che metteva nei suoi studi, poi nel suo lavoro e ancor di più, nonostante le avversità, nella sua vita.

Bastava una sua carezza e un semplice sorriso per farmi stare bene. Il destino prima ci ha separato dai nostri genitori Mario e Salva e poi mi ha separato dalla mia gemella nel giorno del nostro compleanno, spegnendo un’ultima candela di luce.

Cara Daniela – conclude con affetto e commozione – sei andata via tra le mie braccia ma sono certo che ti stanno accogliendo Mamma e Papà tornado a farti sorridere, come meriti. Ciao sorella mia, ciao Daniela. Il mio cuore è con te”.

Da 23 anni, Daniela Lombardo, viveva a Parigi dove lavorava nel mondo della finanza. Laureatasi alla Bocconi di Milano era riconosciuta come una brillante professionista. Le esequie verranno officiate domani, lunedì, alle 15.30 nella chiesa di San Francesco a Cefalù.

La vicinanza di LiveSicilia al caro Vincenzo.