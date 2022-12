Adrano, esplode una bombola del gas: feriti e tanta paura

Un appartamento letteralmente squarciato: soccorritori del 118 sul posto assieme alle Forze dell'ordine oltre ai Vigili del fuoco.

ADRANO. Un boato tremendo. Udito e avvertito non soltanto dalle abitazioni vicine. Un’esplosione violentissima che letteralmente squarciato un appartamento che si trova tra le vie Vittorio Emanuele e Archimede ad Adrano. Proprio in via Archimede i detriti sono stati sparpagliati dappertutto: un appartamento al primo piano deflagrato come se fosse scoppiata una bomba.

A causare l’esplosione sarebbe stata una bombola del gas. Da lì, oltre allo scoppio anche fiamme che hanno investito chi viveva nell’abitazione.



Sul posto, ci sono i soccorritori del 118 assieme alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del fuoco. Imprecisato il numero dei feriti: si è intervenuti per soccorrere ognuno dei malcapitati.

Sembrerebbe che l’appartamento fosse abitato da cittadini extracomunitari.