Adrano, un’auto contro il palo della luce: paura per un 25enne

Sul posto anche i vigili del fuoco

ADRANO (CATANIA) – Nella notte, in via Pio La Torre ad Adrano, un’auto guidata da un 25enne del posto è finita contro un palo dell’Enel in cemento armato. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e l’impatto ha provocato il crollo del palo, che si è abbattuto sulla vettura, colpendo soprattutto il lato passeggero.

Nonostante la violenza dello schianto, il conducente non avrebbe riportato ferite gravi. È stato comunque trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla da un’ambulanza del 118 per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano, che hanno messo in sicurezza l’auto, e la Polizia del locale Commissariato, che ha chiuso il tratto stradale e segnalato il pericolo. Presenti anche gli operai della ditta che gestisce il servizio elettrico, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della linea.