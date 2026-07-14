L'intervento degli addetti allo scalo evita il peggio

Paura all’aeroporto di Lanzarote, nelle Isole Canarie. Come racconta “EuroWeekly News”, sabato 11 luglio gli addetti dello scalo sono intervenuti rapidamente per fermare una ruota di un aereo Ryanair che si era staccata e aveva iniziato a rotolare senza controllo sulla pista. Utilizzando i mezzi di servizio, sono riusciti a bloccarla prima che potesse creare problemi, consentendo alle operazioni aeroportuali di proseguire regolarmente. Una risposta tempestiva che rassicura i numerosi passeggeri, britannici e non solo, che utilizzano tutto l’anno i collegamenti con l’arcipelago.

Aereo Ryanair perde una ruota

I video condivisi online mostrano la ruota mentre attraversa la zona operativa dell’aeroporto nella tarda serata dell’11 luglio. La società Aena che gestisce l’aeroporto César Manrique–Lanzarote ha confermato che il pneumatico proveniva da un velivolo Ryanair, precisando però che l’episodio non ha provocato interruzioni alle attività dello scalo.

@lanzarotewebcam HUNTING a LOST WHEEL at Lanzarote Airport by #LanzaroteWebcam Past saturday night at lanzarotete #airport we watched, how a lost #wheel appears crossing the parking and how two cars was trying to stop it before it could beat any plane, vehicle or person. At this moment we haven’t got more information about the origin of the wheel. We suppose that it was being carry to a #plane to be changed, when it fallen. Please left your coments about what do you think about it ! And remember to do a like and subscribe ! Our lives: Lanzarote Airport -> https://youtu.be/AAlo3eCPVbk Fuerteventura Airport -> https://youtu.be/aCYsFtjeG94 Tenerife Airport -> https://youtu.be/yrx0fvj-4QI Puerto del Carmen Beach -> https://youtu.be/AfD16cDYBbE Thank you for watching !!! ♬ A comical comedy orchestra(1610450) – LeonardoFujimura

Le immagini della ruota fuori controllo

Gli operatori aeroportuali sono intervenuti con rapidità per evitare che la ruota entrasse in contatto con altri aerei, veicoli o persone presenti nell’area. In particolare, uno degli addetti si è lanciato all’inseguimento con un furgone di servizio ed è riuscito a “dribblare” la ruota e a riportarla in sicurezza. Le immagini riprese dalle webcam locali hanno trasformato l’episodio in un fenomeno virale.

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