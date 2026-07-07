Stop ai voli almeno fino alle 14

CATANIA – Una nuova giornata di passione per turisti e viaggiatori che incrociano il loro destino con quello del vulcano Etna, che continua la sua eruzione. Anche per la giornata di oggi, martedì 7 luglio, l’aeroporto di Catania resterà chiuso, almeno fino alle 14.

I primi voli dirottati su Palermo

Il nuovo possibile orario di riapertura è stato comunicato dalla Sac, società che gestisce Fontanarossa. Sono già nove i voli dirottati da Catania all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo in mattinata: l’ultimo è l’Helsinki-Catania delle 9:25. Resta operativo, invece, l’aeroporto Pio La Torre di Comiso, che insieme con Palermo e con Trapani-Birgi sta cercando di reggere l’ondata di traffico proveniente da Catania. La Regione, intanto, è in campo per cercare di alleviare i disagi di chi viaggia.

Fontanarossa

Transfer e treni speciali da Trapani, Palermo e Comiso

Attivati un servizio di transfer dagli scali alternativi in direzione Catania, oltre a due treni speciali che percorrono la tratta Palermo-Messina-Catania. Si tratta di provvedimenti predisposti dall’assessorato alle Infrastrutture in collaborazione con gli uffici dell’Ast, dei consorzi del trasporto pubblico locale, di Trenitalia regionale e della Protezione civile. “A tutti i cittadini e ai turisti che in queste ore stanno vivendo disagi per la chiusura dell’aeroporto di Catania a causa dell’Etna voglio dire che la Regione c’è – dice il governatore Renato Schifani -. Chi atterra a Palermo, Trapani o Comiso troverà un servizio organizzato per raggiungere Catania e la Sicilia orientale in tempi certi e sicuri”.