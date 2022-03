Aeroporto Catania, Ryanair annuncia nuove rotte e assunzioni di personale

La presentazione della Summer 2022 in conferenza stampa, stamattina.

CATANIA – Ryanair avvierà il piano operativo più grande di sempre da Catania e Comiso, comprese quattro nuove rotte dal Vincenzo Bellini per Bruxelles, Francoforte, Genova e Londra, e due nuove dallo scalo del Ragusano per Venezia e Bari.

La flotta di Ryanair che fa base a Fontanarossa aumenterà a quattro unità, che porteranno un investimento di 400 milioni di dollari, 120 posti di lavoro ed oltre 3.800 indiretti tra Catania e Comiso. Ryanair opererà oltre 600 voli a settimana per l’estate 2022 (circa 240 in più rispetto all’estate 2019 in pre pandemia) per offrire ai viaggiatori un’ampia scelta tra le destinazioni in Europa.

È quanto annunciato dalla compagnia aerea in conferenza stampa a Catania, con i presidenti e gli amministratori delegati di Sac e Soaco. “Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive – afferma il direttore commercial di Ryanair Jason McGuinness – costituiscono le basi da cui Ryanair può garantire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con con i nostri partner degli aeroporti di Catania e Comiso per assicurare questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione. Ryanair è stata una risorsa chiave nello sviluppo della connettività siciliana, diversificandone i flussi turistici ed estendendone la stagionalità”.

“I dati relativi al traffico passeggeri – affermano il presidente della Sac Sandro Gambuzza e l’amministratore delegato Nico Torrisi – sono già un indicatore di ripresa, dopo due anni di sacrifici, ma il basamento di un ulteriore aereo, la presentazione di ben quattro nuove rotte e la conferma delle destinazioni della Summer 2022, sono novità che ci rendono ulteriormente soddisfatti”.

“Questo forte potenziamento delle rotte – commentano il presidente di Soaco, Giuseppe Mistretta e l’ad Rosario Dibennardo – fa sì che l’aeroporto di Comiso si riconfermi particolarmente attrattivo come destinazione, a beneficio anche del comparto turistico a cui con particolare attenzione guardiamo in vista della stagione estiva”.