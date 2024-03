Aeroporto senza infopoint, Mpa: “Disservizio che mina la credibilità”

La nota dei consiglieri Scuderi e Rotella

CATANIA – Aeroporto di Catania senza infopoint: è la denuncia dei consiglieri comunali del Movimento per l’autonomia Angelo Scuderi e Daniela Rotella. I due consiglieri in un comunicato scrivono che l’assenza dell’infopoint nell’aeroporto di Fontanarossa è “un disservizio che mina la credibilità di un’intera città”.

“È inconcepibile – scrivono Scuderi e Rotella – che nell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania non sia più presente un ufficio di informazione turistica gestito dal comune di Catania o dalla Città Metropolitana. Lo sguardo spaesato dei turisti è l’emblema di una questione che non può non essere presa in considerazione da chi di dovere”.

Aeroporto di Catania, “Rimediare al disservizio”

“Ci chiediamo se sia plausibile – continuano i due consiglieri – che la governance della Sac gestisca l’aeroporto come un bene privato e non della città e della collettività. Ci chiediamo perché dopo quasi un anno dall’incendio (di cui ancora non si conoscono le cause ) non sia stato ripristinato un ufficio di tale importanza”.

“Nello stesso tempo – concludono Scuderi e Rotella – chiediamo all’amministrazione e al sindaco Enrico Trantino un immediato intervento per porre rimedio ad un disservizio che mina la credibilità di un’intera città”.