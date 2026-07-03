Aeroporto di Catania, Pd: “No al sacco di Fontanarossa”

Mozione della Direzione provinciale: "Stop a operazioni speculative sulla Sac"

CATANIA – La Federazione provinciale del Partito democratico di Catania dice no a quella che definisce la “svendita” della Sac e chiede un percorso trasparente per il futuro dell’aeroporto di Fontanarossa. La posizione è contenuta nella mozione “No al sacco di Fontanarossa”, approvata dalla Direzione provinciale del partito.

“La gestione della Sac è stata fallimentare e nessuno può difendere lo stato delle cose – afferma il Pd – ma questo non può diventare il pretesto per svendere uno degli asset strategici più importanti della Sicilia”.

Per i Democratici il nodo non è la privatizzazione in sé, ma le garanzie che dovrebbero accompagnare un’eventuale cessione delle quote. “La domanda è una sola: il nuovo assetto saprà assicurare più investimenti, servizi migliori e maggiore competitività per il territorio?”.

Secondo il Pd, la qualità dell’operazione “non si misura soltanto dal prezzo di vendita o dal profilo dell’acquirente, ma dalla capacità di tutelare l’interesse della collettività”. Per questo il partito indica tre condizioni ritenute indispensabili: una corretta valutazione del valore economico e strategico della Sac, l’esclusione di fondi con finalità esclusivamente speculative e la tutela dei lavoratori attraverso un piano industriale credibile, investimenti verificabili e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Nel documento vengono mosse critiche anche alla gestione istituzionale della vicenda. “La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, socio di maggioranza della Sac, è commissariata da oltre tre anni. Il governo regionale ha di fatto sottratto all’ente il controllo della società, dimostrando un grave deficit di rispetto delle istituzioni”, si legge nella mozione.

Il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Pappalardo, attacca inoltre la maggioranza di centrodestra: “Chi oggi si dichiara contrario alla privatizzazione è lo stesso che, nel marzo 2025, ha votato nel Consiglio di amministrazione della Sac a favore della cessione delle quote. Più che una posizione politica coerente, appare un regolamento di conti interno alla destra: le diverse fazioni, tra Bruxelles, Roma, Palermo e Catania, sembrano ormai armate le une contro le altre”.

Il Partito democratico conclude annunciando che si opporrà «in ogni sede istituzionale, politica e amministrativa» a qualsiasi operazione che, a suo giudizio, possa compromettere il ruolo strategico dell’aeroporto di Fontanarossa o favorire interessi di carattere speculativo.