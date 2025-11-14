Aeroporto Falcone Borsellino, Lagalla: “Avanti con la privatizzazione”

"Il vero tallone d'Achille per la Sicilia è il caro voli"

PALERMO – “E’ un anno importante per il Falcone Borsellino, sia perché sta andando avanti il processo di privatizzazione, sia perché si continua a incrementare il traffico aereo da e per Palermo che sfiora i 10 milioni di passeggeri all’anno”.

Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione al Marina Convention center, a Palermo, della nuova stagione invernale all’aeroporto. “Il caro voli – ha aggiunto Lagalla – è il vero tallone d’Achille da e per la Sicilia. Infatti, mentre il turismo internazionale su questa città è esploso, quello nazionale si mantiene uguale a quello degli anni precedenti con piccole variazioni statistiche. Sicuramente il costo delle tariffe incide negativamente sulla scelta di Palermo da parte del traffico nazionale”.

Burrafato: “Tecnici al lavoro sul bando”

Per Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società che gestisce lo scalo, “l’assemblea dei soci ha stabilito di iniziare questo percorso di privatizzazione. Gesap dovrà fare le procedure per individuare l’advisor. I nostri tecnici stanno lavorando sul bando, che sarà europeo, per consentire l’individuazione di un partner industriale che possa aiutare l’aeroporto a reggere le sfide che ci sono all’orizzonte”.