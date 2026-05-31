 Aeroporto di Palermo, numeri da record per il ponte del 2 giugno
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Aeroporto di Palermo, per il ponte del 2 giugno attesi 171 mila passeggeri

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Numeri in crescita rispetto ai dati dello scorso anno
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PALERMO – A maggio è ancora record di passeggeri all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, che nel ponte del 2 giugno (da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno), vedrà il passaggio di 171 mila viaggiatori, l’11,50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (153.331).

Nel lungo fine settimana a cavallo tra maggio e giungo crescono del 10,5% anche i voli (1.091). Resta stabile il flusso dei passeggeri dei voli domestici (98.960) +0,33%, mentre per i passeggeri dei voli internazionale si registra l’impennata del 31,5% (72.005 contro 54.759 mila dello scorso anno) e +29,65% di voli (446 contro 334 del 2025).

Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, a maggio il totale dei passeggeri in transito sarà di 970 mila passeggeri, l’8,5% in più rispetto a maggio 2025.

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