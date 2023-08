Aeroporto, presa di posizione dei gruppi consiliari FdI e Trantino sindaco

All'indomani dell'Assemblea dei soci

CATANIA – “La richiesta di dimissioni dell’intera compagine amministrativa della società costituisce un’iniziativa che si pone in linea con gli interessi della Città e dei cittadini catanesi, gravemente pregiudicati dai fatti avvenuti in data 16 luglio scorso e dalla pessima gestione dell’intero periodo post emergenziale”.

A dirlo in una nota sono in una nota i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Trantino Sindaco in merito alle vicende dell’aeroporto.

“È evidente – conclude il comunicato – che ormai la S.A.C. S.p.A necessiti di un nuovo management, composto da figure di indiscussa preparazione e competenza, tali da consentire il rilancio dell’aereoporto di Catania – infrastruttura centrale e strategica – , in coerenza con il programma di sviluppo dell’intero territorio provinciale su cui si sta scommettendo la nuova amministrazione”.