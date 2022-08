Affonda yacht di 40 metri in navigazione verso Milazzo

Malgrado i tentativi di salvare l'imbarcazione, l'acqua ha invaso lo scafo e non c'è stato nulla da fare

1' DI LETTURA

Uno yacht di circa 40 metri di lunghezza, il “Saga”, è affondato verso le 13 nel golfo di Squillace, a circa 9 miglia marine dalle coste di Catanzaro Marina. Il natante, battente bandiera delle Cayman Island, ma con equipaggio italiano, era in navigazione da Gallipoli a Milazzo. Gli occupanti sono stati tutti tratti in salvo. Sarà avviata un’inchiesta per accertare i motivi dell’affondamento.

Tutto è accaduto la notte scorsa quando la Sala operativa della Capitaneria di porto di Crotone è stata chiamata dal comando di bordo che ha segnalava che la nave imbarcava acqua da poppa. In zona è stato inviato un pattugliatore romeno, in servizio per conto dell’agenzia Frontex, e la motovedetta CP 321 da Crotone. I primi quattro passeggeri e un membro dell’equipaggio, sono stati messi in sicurezza nell’immediato sul pattugliatore romeno mentre la società armatrice ha contattato una ditta di rimorchio crotonese per tentare il recupero dell’unità.

All’alba è arrivato il rimorchiatore Alessandro secondo di Crotone che ha iniziato a trainare il Saga verso Crotone, l’unico porto ove la nave sarebbe potuta entrare, prendendo a bordo altri quattro membri dell’equipaggio, tra cui il comandante. Ma la situazione è peggiorata a causa delle condizioni meteo e della costante inclinazione dello yacht. Così arrivare sino a Crotone è apparso impossibile e l’unica possibilità di salvarlo è risultata essere lo spiaggiamento. L’acqua però ha invaso lo scafo. L’unica strada è stata allora quella di mollare l’unità che è affondata in brevissimo tempo.