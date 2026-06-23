 Imprezzabile morto a Milano, il ricordo del sindaco di Mazara
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Agente morto a Milano, il cordoglio del sindaco di Mazara del Vallo

FRANCESCO IMPREZZABILE
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Era originario della cittadina siciliana del trapanese
IL RICORDO
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MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, paese in provincia di Trapani di cui era originario Francesco Imprezzabile, ha espresso “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia” dell’agente della polizia locale di Milano.

“Francesco Imprezzabile – ricorda il primo cittadino – era legato alla nostra città dalle sue origini e oggi Mazara del Vallo sente il dovere di stringersi, con rispetto e commozione, ai suoi cari”.

Il sindaco ha rivolto “l’abbraccio sincero della comunità mazarese” ai colleghi della vittima e alla città di Milano.

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