 Antonini in pronto soccorso: aggredito il presidente del Trapani FC
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Aggredito il presidente del Trapani Calcio: Antonini in pronto soccorso

Valerio Antonini
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È intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'imprenditore
violenza
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TRAPANI – Il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, è stato aggredito questa mattina nel centro storico di Trapani.

Antonini in pronto soccorso

E’ intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’imprenditore al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, dove si trova per gli accertamenti. Sono in corso verifiche per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio.

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In una nota, il FC Trapani 1905 condanna “con la massima fermezza” l’accaduto, definendolo “un gravissimo episodio di violenza” e parlando di un “agguato vile e premeditato”, attribuito a un soggetto riconducibile alla tifoseria organizzata.

La società esprime fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini, “ribadendo la propria ferma condanna di ogni forma di violenza”.

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