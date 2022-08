Aggressione ad un controllore Amat, uomo fermato dalla polizia

Il dipendente della società partecipata ha chiesto ad un utente di indossare la mascherina

PALERMO – Un controllore dell’Amat è stato colpito con un pugno in faccia da un passeggero del bus sulla linea 101 in via Libertà, dopo che il dipendente della società partecipata che gestisce il trasporto pubblico a Palermo ha chiesto ad un utente di indossare la mascherina per la protezione dal Covid che è ancora obbligatoria sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. L’aggressore è stato poi fermato dalla polizia. Il dipendente Amat al momento è sotto osservazione al Policlinico per un sospetto trauma cranico.

La condanna da Lagalla: “Gesto ignobile“

“L’aggressione al verificatore linea 101 dell’Amat è un gesto ignobile che condanno fermamente. Al controllore va tutta la mia solidarietà e l’augurio di una pronta ripresa, ringraziandolo perché, oltre a svolgere il servizio, al momento dell’aggressione stava solamente cercando di far rispettare una regola, quella di indossare la mascherina, nell’interesse e per la sicurezza dei passeggeri che usufruiscono del trasporto pubblico“.