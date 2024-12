Catania, si intrufola in casa e picchia la ex moglie e la figlia: arrestato

L'aggressione in una casa del centro

CATANIA – Un uomo di 53 anni è stato arrestato per maltrattamenti dalla Polizia dopo avere aggredito la ex moglie davanti alla figlia. L’intervento della Polizia, si legge in un comunicato della Questura, è stato reso possibile proprio dalla chiamata della figlia 26enne al numero d’emergenza.

L’intervento

Dopo la chiamata una volante è arrivata in un appartamento del centro di Catania. I poliziotti hanno trovato la 26enne, che ha raccontato i dettagli di un episodio di violenza ai danni della madre, l’ultimo di una lunga serie.

L’uomo, vivendo in un locale comunicante a quella dell’ex moglie, sarebbe riuscito a intrufolarsi nell’appartamento della donna. Volendo entrare in cucina con la pretesa di mangiare, l’ex marito violento avrebbe trovato la porta della stanza chiusa a chiave e sarebbe andato su tutte le furie cominciando ad inveire contro la donna, minacciandola di morte se avesse contattato le forze dell’ordine.

L’aggressione a Catania

Terrorizzata dalle angherie e dai soprusi dell’ex marito, la vittima ha chiuso a chiave tutte le porte di casa, per scongiurare nuovi casi di aggressione per lei e, soprattutto, per la figlia.

La stessa giovane ha riferito ai poliziotti di essere stata aggredita dall’uomo violento proprio pochi minuti prima dell’arrivo della volante e, per questa ragione, nonostante le minacce, non ha esitato a rivolgersi alla Polizia per mettere fine all’escalation di violenza nei confronti suoi e della madre.

Dopo aver messo in sicurezza le due donne, che hanno entrambe denunciato l’uomo, i poliziotti hanno trovato l’uomo violento comodamente seduto in cucina, intento a mangiare. Il 53enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere.