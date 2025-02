Aggressione a tre coetanei, denunciati otto adolescenti nell’agrigentino

Avrebbero fatto irruzione in un'abitazione

AGRIGENTO – Otto adolescenti, di età compresa fra i 14 e i 16 anni, sono stati denunciati, dai carabinieri, alla procura presso il tribunale dei minorenni di Palermo con l’accusa di violazione di domicilio e lesioni personali.

L’aggressione nell’agrigentino

Per i militari dell’Arma sarebbero gli autori della spedizione punitiva messa in atto, nella notte fra domenica e lunedì, a Casteltermini (Agrigento): la baby gang ha fatto irruzione in un’abitazione, dove si trovavano tre coetanei che sono stati aggrediti e picchiati a calci e pugni.

I ragazzi feriti, che hanno riportato contusioni ed escoriazioni varie, hanno ricevuto le cure necessarie alla guardia medica.

