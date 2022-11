Aggressione alla poliziotta: “Siamo stanchi, c’è un dilagante senso d’impunità”

La presa di posizione del Sindacato autonomo di Polizia.

CATANIA. L’aggressione ai danni di un’agente di Polizia avvenuta nel pomeriggio di ieri, 1 novembre in via Manzoni dinanzi l’ingresso della Questura di Catania, ha suscitato diverse reazioni. Tra queste, quella del Sap, il Sindacato autonomo di Polizia.

“Una poliziotta in servizio all’ingresso della Questura di Catania è stata aggredita a pugni da un giovane extracomunitario senza alcun ragionevole motivo, riportando diversi giorni prognosi. Avvenimenti del genere sono sempre più frequenti soprattutto nei confronti delle Forze di Polizia. Veri e propri agguati che non sfociano in tragedie solo per la grande professionalità delle nostre donne e dei nostri uomini. Siamo stanchi di queste continue aggressioni subite nel compiere il nostro dovere”, dice il Segretario Provinciale del SAP di Catania, Antonio Basile.



Anche il Segretario Nazionale del SAP Giuseppe Coco, intervenendo sui fatti dichiara: “E’ sempre più dilagante il senso di impunità da parte dei delinquenti, che sono consapevoli che non risponderanno mai delle loro azioni davanti alla legge. Per questo motivo serve un inasprimento delle sanzioni per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Chi aggredisce un poliziotto, aggredisce un rappresentante dello Stato e la politica e le Istituzioni hanno il dovere di tutelarlo in modo adeguato”.



Il Sindacato Autonomo di Polizia di Catania esprime piena solidarietà e vicinanza alla collega ed alla sua famiglia, complimentandosi per essere riuscita nonostante le concitate fasi a gestire con coraggio e professionalità la situazione scongiurando il peggio.