Agguato nella notte a Napoli, ucciso un uomo di 44 anni

L'omicidio nella zona di Santa Lucia. Indagini della squadra mobile del capoluogo campano

NAPOLI – Un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli in un agguato scattato nella zona di Santa Lucia. La vittima è stata raggiunta da uno dei diversi colpi d’arma da fuoco esplosi mentre era in sella a uno scooter in via Solitaria.

La vittima è stata trasportata nell’ospedale Vecchio Pellegrini dove è deceduto. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Pasquale Sesso aveva precedenti per spaccio e rapina, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola poco dopo la mezzanotte mentre era in sella a uno scooter. Ancora da capire se il delitto sia connesso o meno ad ambienti della camorra.