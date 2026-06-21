Agli Europei Italia d’oro anche nel fioretto maschile a squadre

ANTONY (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Europeo di scherma ad Antony, in Francia, non poteva chiudersi meglio. Italia d’oro nel fioretto maschile a squadre: il quartetto formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi – quest’ultimo chiamato in extremis al posto dell’infortunato Tommaso Martini – domina la finale contro i transalpini padroni di casa 45-22. Ammessi ai quarti di finale per diritto di ranking, i ragazzi del ct Simone Vanni, affiancato dal maestro Marco Ramacci, all’esordio avevano travolto la Gran Bretagna per 45-18, poi in semifinale avevano vinto uno splendido match contro la squadra russa, in pedana sotto lo status neutrale, con un assalto vibrante, combattutissimo, con continui capovolgimenti nel punteggio, deciso sul 45-43 grazie all’ultima stoccata piazzata da Bianchi. L’Italia chiude così con 7 podi: 4 ori (spada maschile con Simone Mencarelli e poi a squadre, fioretto donne e uomini), un argento (Arianna Errigo nel fioretto) e 2 bronzi (Tommaso Martini nel fioretto e la sciabola femminile a squadre). Sorpassata in extremis proprio la Francia (10 podi, ma un oro in meno) in testa al medagliere.

E il bilancio sarebbe potuto essere ancora più ricco visto che una sola stoccata, nella finale per il bronzo persa contro l’Ucraina, ha invece diviso l’Italia delle spadiste da una medaglia: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Caforio hanno chiuso così al quarto posto. Tanti rimpianti, in un match deciso al minuto supplementare, che ha visto le azzurre perdere 29-28 all’ultima stoccata.

– foto Federscherma –

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